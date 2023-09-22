شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس سيلتقي مع دول «نفوذ روسيا» للتعاون في سياسة الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- أ.ف.ب

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، أن المستشار الألماني سيستقبل رؤساء الجمهوريات السوفييتية الخمس السابقة في آسيا الوسطى في برلين وهي معروفة بأنها تشكل منطقة نفوذ لروسيا، الجمعة المقبلة، في سابقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال شتيفن هيبستريت في مؤتمر صحفي دوري في برلين: إن أولاف شولتس سيجري محادثات خلال مأدبة عشاء الجمعة المقبلة مع رؤساء كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. وأضاف: «خلال المحادثات سيتم التطرق الى سلسلة مواضيع مثل العلاقات الثنائية والقضايا الاقتصادية وكذلك التعاون في سياسة الطاقة».

ومن المقرر أن يجري رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف محادثات مع شولتس، الخميس، يُعقد بعدها مؤتمر صحفي مشترك. ومنذ الحرب الروسية على أوكرانيا، حاولت الصين والولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي تعزيز علاقاتها مع جمهوريات آسيا الوسطى الخمس السوفييتية السابقة والتي تخضع تقليدياً لنفوذ روسيا.

وفي أيار/ مايو عقدت قمة غير مسبوقة في مدينة شيان في الصين بين رؤساء الجمهوريات الخمس المذكورة والرئيس الصيني. وهذا الأسبوع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعاً مع القادة الخمسة.

ومنذ الحرب في أوكرانيا قام رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بزيارة هذه المناطق في آسيا الوسطى مرتين.

وكانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على روسيا في إمداداتها من الطاقة قبل الحرب على أوكرانيا، وباتت تبحث عن بدائل يمكن أن تقدمها هذه الدول في آسيا الوسطى.

ولا يزال شبح موسكو يخيم على هذه الجمهوريات، فقد اتُهمت في الماضي بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات الغربية، وهو ما تنفيه.