شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن قصف مقر البحرية الروسية في البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، إن قواته قصفت "بنجاح" مقر البحرية الروسية في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول بالقرم.

ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن جنديا فقد بعد الهجوم وإن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ.

الحرب الروسية الأوكرانية

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أمس الخميس، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.

وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز إف-16 بأخرى من طراز إف-35.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع إن طائرات إف-16 قديمة جدا بحيث لا يمكن لأوكرانيا استخدامها في المعركة، غير أن دي كرو قال إنها قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في تدريب الطيارين.