وزير الخارجية: الحوار مع إيران صريح وشفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن الحوار مع إيران صريح وشفاف ويستند للرغبة المشتركة بطي صفحة الماضي.

وقال شكري في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة إن العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية وعميقة.

قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، إنه بحث مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات.

وقال شكري، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، "بحثت مع وزير خارجية إيران، حسين أميرعبداللهيان، وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الأربعاء، حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران.