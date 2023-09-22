استقبلهم الأهالي بالأعلام.. وصول المشاركين في سباق الدراجات الدولي إلى دهب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبلت مدينة دهب بجنوب سيناء، 70 متسابقًا من المشاركين في فعاليات السباق الدولي للدراجات الهوائية "تور دو فرانس"، الذي انطلق صباح اليوم من مدينة شرم الشيخ متجهين إلى مدينة دهب بطول 170 كيلو متر ذهاب وعودة.

وترأس اللواء عبدالرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، المشجعين من أهالي المدينة الذين تجمعوا عند نقطة وصول المتسابقين بجوار كمين مدخل المدينة، رافعين الأعلام المصرية تشجيعًا للمتسابقين وترحيبهم بهم على أرض الفيروز، وذلك إيمانًا منهم بأهمية هذا الحدث في التنشيط السياحي للمدينة.

جدير بالذكر، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أطلق صباح اليوم، إشارة البدء لانطلاق فعاليات سباق الـ170 كيلو متر من شرم الشيخ إلى مدينة دهب، وسباق الـ 96 كيلو متر بمشاركة 70 متسابقًا، ضمن فعاليات السباق الدولي للدراجات الهوائية "تور دو فرانس"، المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 400 متسابق من 30 دولة مختلفة، بينهم "مصر، الأردن، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر، لبنان، اليمن، الكويت، ألمانيا، فرنسا، المجر، الهند، إيطاليا، روسيا، كندا، إنجلترا، اسكتلندا، هولندا".

ويقام السباق ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، ويقوم بتنظيمه ،LEtape Egypt ومجموعة "ايجيلز"، بالتعاون الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، والإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "، و الاتحاد المصري للدراجات، وسفارة فرنسا بالقاهرة، بهدف تنشيط السياحة بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء.

وتتضمن فعاليات السباق 4 مراحل، إحداهما بمسافة 170 كيلو للمحترفين، تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ مرة أخرى، والثانية لمسافة 96 كيلو، وهي سباق محترفين وهواة على طريق السلام بشرم الشيخ، ويشارك فيهما 70 متسابقًا ومتسابقة، والثالثة لمسافة 40 كيلو على الطريق الدائري الأوسط بشرم الشيخ وهي لكل الرياضيين، و الرابعة لمسافة 6 كيلو، وتعد سباق للعائلات داخل شرم الشيخ، ويشارك فيهما 70 متسابقًا ومتسابقة.