شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوزع مستلزمات المدارس على الفئات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية، نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدي كيانات التحالف معرضاً لتوزيع ما يزيد عن 7800 قطعة ملابس، بالإضافة إلي عدد كبير من الشنط والأدوات المدرسية على أكثر من 3000 مستفيد من أبناء محافظة الجيزة.

وفي محافظة الفيوم، افتتحت مؤسسة الجارحي للتنمية عدد من العيادات التخصصية للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي محافظة الفيوم، وتعمل تلك العيادات علي مدار الأسبوع حيث استقبلت في يومها الأول أكثر من 100 حالة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.