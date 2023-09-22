شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد ببورسعيد يفتح باب الانضمام للجان الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الوفد ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد، عن فتح باب الانضمام فى اللجان التى ستشرف على حملة الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية ومرشح حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأضاف حزب الوفد ببورسعيد أنه سيتم فتح الباب لاستقبال الوفديبن الراغبين فى المشاركة فى اللجان بمقر الوفد بدائرة المناخ اعتباراً من الخميس 5 أكتوبر حتى الثلاثاء 10 أكتوبر القادم يومياً من الثامنة حتى الحادية عشر مساءً، لملأ استمارة الانضمام للحملة المتوفرة داخل المقر.

ورحب حزب الوفد ببورسعيد بكل المواطنين الراغبين فى المشاركة فى الحملة من كل أبناء بورسعيد بما فيها أيام إجراء الانتخابات وسيظل باب بيت الأمة مفتوحاً أمام الجميع للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى لرئاسة الجمهورية .