الدفاع الروسية: القوات الأرمينية في إقليم قره باغ بدأت تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ القوات الأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ بدأت تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية، موضحة أنّ التشكيلات المسلحة في قره باغ سلّمت 6 قطع مدرعة وأكثر من 800 قطعة سلاح ناري.

ويأتي ذلك، بعد بدء مفاوضات بين أرمن قره باغ مع أذربيجان على سحب قواتهم من المنطقة، بعد عملية عسكرية أذربيجانية في المنطقة.

وكان قد لفت الانفصاليون في الإقليم، في بيان لهم، إلى أنّ "المفاوضات جارية مع الجانب الأذربيجاني برعاية قوة حفظ السلام الروسية لتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين شردهم العدوان العسكري إلى منازلهم".

وبحسب البيان، فإنّ الجانبين يناقشان "إجراءات" دخول وخروج المواطنين من الإقليم، كما تعهّد أرمن الإقليم التخلّي عن السلاح في إطار اتفاق لوقف اطلاق النار يهدف لإنهاء القتال.

وشنّ الجيش الأذربيجاني هجومًا الثلاثاء على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية التي تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت مسرحًا لحرب عنيفة في العام 2020، حيث أحكمت باكو سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي هناك.

وبعد 24 ساعة فقط من القتال، استسلم الانفصاليون الأرمن الأربعاء أمام قوّة نيران باكو وفي ظل عدم مساعدة يريفان، وبدأت مفاوضات الخميس بوساطة موسكو، لإعادة إدماج الأراضي الانفصاليّة في أذربيجان.