"وفا": إصابة 15 فلسطينيًا برصاص القوات الإسرائيلية في شرق قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن إصابة 15 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بينهم طفل بقنبلة غاز، إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات في شرق قطاع غزة.

وبحسب الوكالة، تمركز جنود الجيش الإسرائيلي داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية، وأطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفتية والشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق البريج وسط غزة، وشرق بلدة جباليا شمالا، ما أدى لإصابة 15 مواطنًا بالرصاص، والعشرات بالاختناق.

وأوضحت أن طفلا أصيب بقنبلة غاز في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت شرق جباليا، نقل على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي لتلقي العلاج.

هذا، وتتواصل لليوم السابع على التوالي، المسيرات في أماكن متفرقة شرق القطاع.