"النشرة": القوات الإسرائيلية واصلت شق الطرق واقتلاع الأشجار وبناء الدشم في خراج مزارع شبعا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "القوّات الإسرائيليّة تواصل لليوم الثّالث على التّوالي، شقّ الطّرق واقتلاع الأشجار وبناء الدّشم والسّواتر التّرابيّة في مزرعة داخل الجزء المحتل من ​مزارع شبعا​، في ظلّ حراسة مشدّدة من قبل الجنود الإسرائيليّين، مدعومين بدبابات ميركافا"، مشيرًا إلى أنّ "في الجانب اللّبناني، يُسجّل انتشار وأعمال مراقبة للجيش اللبناني وقوّات "​اليونيفيل​"، لمراقبة الوضع".

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