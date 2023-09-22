بخاري عرض مع منصوري سبل تعزيز العلاقات والتطورات الراهنة

التقى سفير السعودية وليد بخاري، في مقر إقامته باليرزة خلال مأدبة إفطار، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وعرض مجمل المستجدات والتطورات الراهنة.

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