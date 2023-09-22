اندلع حريق في السّهل في بلدة تلعباس الغربي العكاريّة، أتى على خيمة زراعيّة وثلاث خيم للنازحين السوريين، احترقت بمحتوياتها كافّة. وعلى الفور، حضر عناصر من ​الدفاع المدني​ بمركز الحيصة- السهل، بمساندة من مركز ​خريبة الجندي​، وعملوا على تطويق الحريق وإخماده، قبل امتداده إلى باقي الخيم الزّراعيّة وخيم النّازحين؛ وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات.

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق أتى على خيمة زراعية و3 خيم للنازخين في سهل تلعباس الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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