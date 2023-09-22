محافظ مقاطعة أميركية: عباس إبراهيم عمل على إطلاق سراح أميركيين في سوريا وايران

عرض المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع محافظ مقاطعة واين في ولاية ميشيغان الأميركية وورن ايفنز ذو الأصول اللبنانية من مدينة بنت جبيل أسعد طرفة، المستجدات الاقليمية والدولية والعلاقات المشتركة التي تربط الشعبين اللبناني والأميركي، وذلك خلال لقاء جمعها في مكتب إبراهيم في بيروت.

بعد اللقاء، تحدث المحافظ ايفنز، حيث أشار إلى أنّ "الزيارة اليوم شخصية، وغايتها توطيد العلاقة بين الولايات المتحدة ولبنان ورحلة ممتعة التقيت خلالها بأشخاص كثر وتعلمت الكثير منهم وعلى رأسهم اللواء إبراهيم الذي عزز هذه العلاقات ووطدها وحتى ساهم في مساعدة بعض المواطنين الأميركيين، وعمل على اطلاق سراحهم في بعض مناطق النزاع في سوريا وايران".

ولفت إلى أنّ "اللقاءات التي جمعتني بالشخصيات السياسية والأمنية، واليوم عند اللواء ابراهيم، عرفتني كيف تكون القيادة قوية، وكلّني ثقة بالشعب اللبناني في لبنان أنه سيجتاز الأزمة الاقتصادية والوضع الصعب وما يزيد يقيني اني اعرف المغتربين اللبنانيين في اميركا وهم اشخاص جيدون ولا أقول ذلك كنوع من الدعاية بل فعلا هم كذلك".

بدوره، ذكر إبراهيم "أنني تشرفت بلقاء الوفد وأثنيت على المبادرة اللبنانية الاميركية التي دعته إلى لبنان. ونحن في حاجة فعلا لمثل هذه الزيارات حتى يعرف المسؤولون الأميركيون الواقع المعاش في لبنان بعيدا عن ال​سياسة​ او الرؤية السياسية للبنان من بعيد، ومن يزور لبنان يتفهمنا ويتفهم واقعنا اكثر. وهذا عمل كبير ومحط تقدير، ما قام ويقوم به الأميركيون من اصل لبناني".

وردا على سؤال، رأى اللواء ابراهيم أنّ "هذه الزيارة تؤكد ان التنسيق والتعاون بين الشعبين اللبناني والأميركي قائم وسيستمر".