أبو زيد لميقاتي: إلى متى ستبقى تتفرج على الاجتياح الديمغرافي من قبل النازحين السوريين؟

أعرب النّائب السّابق ​أمل أبو زيد​، عن استنكاره "إعطاء ​مفوضية شؤون اللاجئين​ إفادات سكن للنازحين السوريين"، مؤكّدًا أنّه "لم يكن ينقص المفوضيّة سوى تولّيها إصدار إفادات سكن للنّازحين السّوريّين على الأرض اللّبنانيّة، لتكتمل سلسلة مخالفاتها وارتكاباتها بحقّ ​لبنان​ وسيادته وقوانينه، في ظلّ سلوك أكثر من مريب لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، الّذي يتحفنا بكلمات وخطابات ليس إلّا، من دون أن يقوم بأيّ إجراء عملي لوقف تهريب المتدفّقين عبر الحدود بلا حسيب ولا رقيب ولإعادة النّازحين إلى ديارهم".

وسأل، في تصريح، "رئيس الحكومة المتخاذل عن أداء واجبه الوطني تجاه الخطر المحدق بالبلاد: ماذا تنوي أن تفعل تجاه الفضيحة الكبرى لمفوضية اللّاجئين، وضربِها بعرض الحائط التزاماتها تجاه ​الدولة اللبنانية​؟ وإلى متى ستبقى تتفرّج على هذا الاجتياح الدّيمغرافي من قبل النّازحين؟ وهل هناك من تواطؤ في مكان ما، أم رضوخ لرغبات الخارج لإتمام عمليّة إدماج مرفوضة بالمجتمع اللّبناني؟".