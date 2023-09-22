ألفرد رياشي ردًا على نعيم قاسم: سنجعل كل الطوائف تتسلح

علّق الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي على كلام لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال في بلدية الغبيري بقوله إنّ "السلاح باق بايدينا"، حيث أشار إلى أنّه "لا مشكلة في ذلك أبدًا. و"كرمال سماحتك" سوف نجعل كل الطوائف تتسلح أيضًا".

وكان قاسم قد ذكر خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامته بلدية الغبيري تحت عنوان: "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا"، في قاعة رسالات، أنّ "تحرير وحماية الأرض لا يتحققان إلا بالسلاح، كما أنّ العدو الصهيوني لا يرتدع إلا بالسلاح"، داعيًا إلى أن "يبقى السلاح بأيدينا وإلى زيادة قوتنا".