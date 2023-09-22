علّق الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد الرياشي على كلام لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال احتفال في بلدية الغبيري بقوله إنّ "السلاح باق بايدينا"، حيث أشار إلى أنّه "لا مشكلة في ذلك أبدًا. و"كرمال سماحتك" سوف نجعل كل الطوائف تتسلح أيضًا".
وكان قاسم قد ذكر خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقامته بلدية الغبيري تحت عنوان: "كي لا ننسى صبرا وشاتيلا"، في قاعة رسالات، أنّ "تحرير وحماية الأرض لا يتحققان إلا بالسلاح، كما أنّ العدو الصهيوني لا يرتدع إلا بالسلاح"، داعيًا إلى أن "يبقى السلاح بأيدينا وإلى زيادة قوتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر ألفرد رياشي ردًا على نعيم قاسم: سنجعل كل الطوائف تتسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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