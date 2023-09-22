مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يعمل على مبادرة تحوّل الشرق الأوسط بدعم بهاء الحريري

مع إجبار عشرات الملايين من البشر على الهجرة داخل الشرق الأوسط وخارجه. بدأ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بالتعاون مع قادة وخبراء المنطقة، وكذلك مع مفكرين بارزين من مختلف أنحاء العالم بمعالجة بعض أهم التحديات في الشرق الأوسط ضمن مبادرة رئيسية جديدة.

وتركز المرحلة الأولى من هذا المشروع على أمان المياه وإمكانيات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحظى مبادرة تحوّل الشرق الأوسط بدعم من رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري، والذي أشار بدوره إلى أهمية مؤسسات الفكر والرأي، معتبرًا أنّ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) وبخبرته الواسعة جدًا في هذا المجال وغيره، هو المكان المناسب حيث يمكننا الحصول على مقترحات وحلول ذات قيمة ونأمل المضي قدمًا بها".

ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) هو مركز أبحاث مستقل وغير ربحي مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تجدر الاشارة الى أن المركز المذكور تأسس عام 1962 وهو واحد من أهم مراكز البحث والتحليل السياسي والإستراتيجي في العالم، ويقدم تحليلات وأبحاث حول مجموعة متنوعة من القضايا الدولية والأمنية والاقتصادية والسياسية. ويعمل مع مجموعة من الخبراء والباحثين في مجالات متعددة ويقوم بتقديم تقارير ودراسات تساهم في فهم التحديات العالمية وتقديم توصيات للصيغ السياسية والقادة.

من بين المواضيع التي يركز عليها CSIS تشمل الأمن القومي الأميركي، والسياسات الخارجية، والأمن الدولي، والاقتصاد العالمي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني، والشؤون الإستراتيجية الأخرى.