شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي بالفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك- أ.ف.ب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، توجيه لائحة اتهام في قضايا فساد للمرة الثانية إلى السيناتور الديمقراطي البارز عن ولاية نيوجيرسي روبرت منينديز الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال المدعي الفيدرالي في نيويورك: إن السيناتور البالغ 69 عاماً وزوجته نادين متهمان «بجرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي». وقد تشكل لائحة الاتهام الثانية بالفساد التي توجه إلى منينديز، بعد أن انتهت الأولى بإسقاط التهم، تهديداً للأغلبية الضئيلة للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ. وأوردت لائحة الاتهام أنه بين عامي 2018 و2022، تلقى منينديز رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.