شكرا لقرائتكم "مايكروسوفت" تقترب من الاستحواذ على "أكتيفجن".. عرض جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشارت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية اليوم الجمعة إلى أن صفقة مايكروسوفت المعاد هيكلتها والبالغة 69 مليار دولار لشراء شركة (أكتيفجن بليزارد) لألعاب الفيديو من المرجح أن تحصل على الموافقة.

قالت (هيئة المنافسة والأسواق) إن الاقتراح المعدل "يعالج بشكل كبير المخاوف السابقة" بشأن خنق المنافسة في سوق الألعاب السحابية سريعة النمو، مما يحرر اللاعبين من شراء وحدات تحكم وأجهزة كمبيوتر ألعاب باهظة الثمن عن طريق بث الألعاب إلى الأجهزة اللوحية والهواتف والأجهزة الأخرى.

مادة اعلانية

أضافت الهيئة الرقابية أن العرض المحدث "يفتح الباب أمام إتمام الصفقة"، على الرغم من وجود بعض المخاوف. وقد عرضت مايكروسوفت الحلول التي قررت هيئة الرقابة مؤقتا أنها ستحل هذه المشكلات، ويتلقى المنظمون الآن تقييما حول هذه الإصلاحات قبل اتخاذ القرار النهائي.

يظهر هذا الإعلان أن الهيئة الرقابية في المملكة المتحدة أقرب إلى التراجع عن قرارها السابق بمنع مايكروسوفت من الاستحواذ على صانع امتيازات الألعاب الناجحة مثل (كول أوف ديوتي) و(ورلد أوف ووركرافت)، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام واحدة من أكبر المعاملات التقنية في التاريخ.

قالت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لسوق المال: "كان موقف (هيئة المنافسة والأسواق) ثابتا طوال الوقت - لا يمكن المضي قدما في هذا الاندماج إلا إذا تم الحفاظ على المنافسة والابتكار والاختيار في الألعاب السحابية. استجابة للحظر الأصلي الذي فرضناه، قامت مايكروسوفت الآن بإعادة هيكلة الصفقة بشكل كبير، مع أخذ الخطوات اللازمة لمعالجة مخاوفنا الأصلية".