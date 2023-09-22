رئيس وزراء بولندا طلب من زيلينسكي "عدم إهانة الشعب البولندي" إثر تصريحات للأخير في الأمم المتحدة

طلب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "عدم إهانة الشعب البولندي مجددًا"، بعد تصريحات أدلى بها الأخير في الأمم المتحدة حول تمديد بولندا والمجر وسلوفاكيا الحظر على الحبوب الأوكرانية.

وكان قد ذكر زيلينسكي أنّه لمثير للقلق أن يجسد بعض أصدقاء أوكرانيا في أوروبا التضامن "سياسيًا على المسرح ويصنعون قصة مثيرة من الحبوب".

وكانت قد استدعت بولندا، الثلاثاء، سفير أوكرانيا بسبب تصريحات زيلينسكي، واصفة إياها بـ "غير مبررة فيما يتعلق ببولندا التي دعمت أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب".

يُذكر أنّ رئيس الوزراء البولندي كان قد أعلن منذ أيام أنّ بلاده لم تعد "ننقل الأسلحة إلى أوكرانيا، لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة"، في وقت يتصاعد في النزاع الدبلوماسي بين البلدين.