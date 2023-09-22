"MTV": اتخاذ فرنجية قرار سحب ترشّحه غير مستبعد والموفد القطري سيلتقي رعد بالساعات المقبلة

أفادت مصادر مقرّبة من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لقناة الـ"إم تي في"، بأنّه "من غير المستبعَد أن يتخذ قرارًا بسحب ترشيحه وتبني ترشيح قائد الجيش جوزاف عون للرئاسة إذا ثبت أنه لن يستطيع الوصول إلى بعبدا، فهو قد يأخذ المبادرة لعدم إبقاء البلاد في شلل مطبق".

وفي سياق الاستحقاق، ذكرت معلومات القناة أنّ "الموفد القطري وصل إلى بيروت وسيلتقي رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مساء اليوم أو صباح السبت على أبعد تقدير، ونُمي إلى "حزب الله" أنه سيقول بصريح العبارة لرعد "نطرح قائد الجيش رئيسًا أما فرنجية فنحن نتكفل بإقناعه بعون".

كما لفتت إلى أنّ "الموفد القطري يحمل صيغة جديدة تأخذ في الاعتبار ما توصل إليه لودريان من أن لا حل بفرنجية ولا بأزعور وسيرفع السقف ليؤكد أنها الفرصة الأخيرة للبنان في محاولة لانتخاب رئيس وإلا فتحمّلوا العواقب إن أفشلتم المهمة".