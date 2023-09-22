كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "رئيس مجلس النّواب نبيه بري أرسل رسالةً إلى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع عبر النّائب ملحم الرياشي، لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار، على الرّغم من معرفته المسبقة برفضه للمشاركة".
ولفتت إلى أنّ "بري أرسل أيضًا عبر النّائبَين آلان عون والياس بوصعب، رسالةً الى رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار"، مشيرةً إلى أنّ "باسيل ردّ على رسالة برّي بجملة شروط تعجيزيّة، فكان جواب الأخير على باسيل حاسمًا: الحوار برئاستي والمشاركون رؤساء الكتل لا الأحزاب، كما أنّ الحوار على أسماء المرشّحين حصرًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": بري ردّ على شروط باسيل التعجيزية بأن الحوار برئاسته وعلى أسماء المرشحين حصرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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