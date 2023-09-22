"الجديد": بري ردّ على شروط باسيل التعجيزية بأن الحوار برئاسته وعلى أسماء المرشحين حصرًا

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ أرسل رسالةً إلى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​ عبر النّائب ​ملحم الرياشي​، لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار، على الرّغم من معرفته المسبقة برفضه للمشاركة".

ولفتت إلى أنّ "بري أرسل أيضًا عبر النّائبَين ​آلان عون​ و​الياس بوصعب​، رسالةً الى رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار"، مشيرةً إلى أنّ "باسيل ردّ على رسالة برّي بجملة شروط تعجيزيّة، فكان جواب الأخير على باسيل حاسمًا: الحوار برئاستي والمشاركون رؤساء الكتل لا الأحزاب، كما أنّ الحوار على أسماء المرشّحين حصرًا".