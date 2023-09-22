كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "اللّقاءات الأوّليّة البعيدة من الإعلام للموفد القطري، شملت طرحًا قطريًّا لأسماء يراها قد تحظى بتوافق، وعلى رأسها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري".
وأشارت إلى أنّ "الموفد القطري التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التّينة، في لقاء بعيد من الإعلام، لم تؤكّده ولم تنفه مصادر الرّئاسة الثّانية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": اللقاءات الأولية للموفد القطري شملت طرحًا لأسماء قد تحظى بتوافق وعلى رأسها الياس البيسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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