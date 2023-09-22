"الجديد": اللقاءات الأولية للموفد القطري شملت طرحًا لأسماء قد تحظى بتوافق وعلى رأسها الياس البيسري

كشفت معلومات قناة "الجديد"، أنّ "اللّقاءات الأوّليّة البعيدة من الإعلام للموفد القطري، شملت طرحًا قطريًّا لأسماء يراها قد تحظى بتوافق، وعلى رأسها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء ​الياس البيسري​".

وأشارت إلى أنّ "الموفد القطري التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ بعد ظهر اليوم في عين التّينة، في لقاء بعيد من الإعلام، لم تؤكّده ولم تنفه مصادر الرّئاسة الثّانية".