مطر: مستمرون في دعم الطلاب في المدارس والجامعات

أكد النائب إيهاب مطر أن "العلم يبقى أساسيا وضروريا، خصوصا في ظل المرحلة التي تمر فيها البلاد حاليا"، لافتًا إلى أنّ "بغياب العلم، ستكون معركتنا خاسرة قطعا. لذلك، نحن مستمرون في دعم الطلاب في المدارس والجامعات".
كلام مطر جاء خلال افتتاحه ورة تقوية في اللغة الإنكليزية، تنظمها جمعية "الواجب الإنساني"، برعاية "مجموعة إيهاب مطر للتنمية – IMD.
ولفت في كلمته للطلاب المشاركين، إلى "أننا سنحاول أن نكون جزءا ببناء لبنان الجديد معكم، فابقوا بهذه الهمة والنشاط، وبهذا الصمود والاندفاع لتحسين النفس".
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