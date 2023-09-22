لفت المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، إلى أنّ "قبل بدء فصل الصّيف، توقّعنا أنّ تفوق حركة الرّكاب في الصّيف المليون ونصف المليون راكب، وهذا الأمر حصل".
وكشف، في تصريح تلفزيوني، أنّ "مجمل حركة الرّكاب من وإلى مطار بيروت، بلغت قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العام 5 ملايين و600 ألف راكب"، مشيرًا إلى أنّ "مع نهاية السّنة الماضية، بلغت حركة الرّكاب 6 ملايين و300 ألف، ونحن نتوقّع ألّا تقلّ الحركة عن 7 ملايين و300 راكب حتّى نهاية العام الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: نتوقع ألا تقل حركة المسافرين من مطار بيروت وإليه عن 7,3 ملايين راكب مع نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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