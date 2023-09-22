شكرا لقرائتكم خبر عن «إن. بي. سي»: بايدن أبلغ زيلينسكي عزم واشنطن إرسال صواريخ «أتاكمز» لكييف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

أفادت شبكة «إن. بي. سي» نيوز، الجمعة، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول بالكونغرس، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ «أتاكمز» بعيدة المدى.

ودأبت كييف على طلب صواريخ «أتاكمز» من حكومة بايدن للمساعدة في مهاجمة خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات القطارات، وتعطيلها في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

لكن البيت الأبيض لم يفصح عن أي قرار بخصوص صواريخ «أتاكمز» في زيارة زيلينسكي لواشنطن، الخميس، لإجراء محادثات مع بايدن، على الرغم من إعلانها تقديم حزمة مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 325 مليون دولار.

ولم ترد وزارة الدفاع (البنتاغون) على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت رويترز أفادت بأن حكومة بايدن تدرس شحن صواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا، وهي صواريخ قادرة على التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات.