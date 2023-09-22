شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتهم الصين باستهداف رياضييها في الألعاب الآسيوية _ عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغى وزير الرياضة الهندي، أنوراج تاكور، زيارته للصين بعدما رفضت بكين إصدار تأشيرات لـ 3 رياضيين هنود من منطقة حدودية متنازع عليها، للمشاركة في الدورة التاسعة عشر للألعاب الآسيوية في هانجتشو، المقامة غدًا السبت حتى بداية أكتوبر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية اليوم الجمعة، إن بلاده علمت أن الصين مارست "التمييز ضد" الرياضيين الذين ينحدرون من ولاية أروناتشال براديش، من خلال حرمانهم من أوراق الدخول "بأسلوب مستهدف ومدروس مسبقًا" للألعاب.

خلاف صيني هندي

تقع ولاية أروناتشال براديش، على الحدود الهندية مع الصين، التي تطالب بأحقيتها في المنطقة وتشير إليها باسم جنوب التبت في الخرائط الرسمية.

بينما تشدد وزارة الخارجية الهندية على أن الولاية كانت وستظل جزءًا من الهند.