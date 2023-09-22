شكرا لقرائتكم خبر عن لتعطيل القطارات الروسية.. هل يرسل بايدن صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت شبكة إن. بي.ٍ سي نيوز، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن ستزود كييف بصواريخ أتاكمز بعيدة المدى.

ودأبت كييف على طلب صواريخ أتاكمز من حكومة بايدن، للمساعدة في مهاجمة خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات القطارات وتعطيلها في الأراضي التي تحتلها روسيا.

مساعدات عسكرية

لم يفصح عن أي قرار بخصوص الصواريخ في زيارة زيلينسكي لواشنطن أمس الخميس، لإجراء محادثات مع بايدن، على الرغم من إعلانها تقديم حزمة مساعدة عسكرية لكييف بقيمة 325 مليون دولار.

كانت رويترز أفادت بأن حكومة بايدن تدرس شحن صواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا، وهي صواريخ قادرة على التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات.