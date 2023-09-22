شكرا لقرائتكم خبر عن عملية داخل كهف صغير.. تركيا تعتقل 10 أشخاص يشتبه بصلاتهم بداعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على 10 أشخاص يعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، وإن 5 منهم وضعوا رهن الاحتجاز.

وأضاف يرلي قايا، أن جهاز المخابرات التركي "إم. آي. تي" وقوات من الشرط ومكافحة الإرهاب، نفذت عملية في مدينة إزمير الساحلية غرب البلاد، بعد أن أظهرت معلومات أن المشتبه بهم أخفوا بعض الإمدادات في المدينة.

أسلحة وذخائر

أوضح أن السلطات عثرت على مواد هلامية متفجرة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر مخبأة في منطقة بورنوفا الجبلية بإزمير.

وقال الوزير عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "نتيجة للعملية، أُلقي القبض على 10 أشخاص مشتبه بهم، احتجز 5 منهم وصدرت أحكام بالرقابة القضائية على 5 آخرين".

هجمات إرهابية

وأظهرت لقطات من العملية نشرها يرلي قايا، على منصة إكس، عددا من سيارات الشرطة في منطقة جبلية بينما كان رجال الأمن يبحثون داخل كهف صغير عن المواد المخبأة.

وشن "داعش" هجمات كثيرة في أنحاء تركيا، منها الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في الأول من يناير 2017، ما أدى لمقتل 39 شخصا، ونفذت الشرطة التركية عدة عمليات استهدفت المتشددين.