"النشرة": جريحان بإشكال داخل مدرسة تأوي نازحين من مخيم عين الحلوة في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن سقوط جريحين في إشكال وقع بين عائلتين داخل مدرسة نابلس التابعة لوكالة "الاونروا" والتي تأوي نازحين من مخيم عين الحلوة، بعدما تطور إلى تضارب بالايدي والكراسي، وقد تدخل المشرفون لفض الاشكال، فيما حضرت القوى الامنية.
وأصدرت إدارة منطقة صيدا في الأونروا بيانًا ذكرت فيه أنّه حصل اشكال وتضارب بين بعض الاشخاص النازحين من مخيم عين الحلوة الموجودين في مركز الايواء في مدرسة نابلس. على الأثر تدخل المشرفون على مركز الايواء في المدرسة بسرعة وعملوا على حل الاشكال واتخاذ الاجراءات المناسبة واعادة الامور الى طبيعتها.
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