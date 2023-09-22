"النشرة": قرار بنشر "القوة الأمنية الفلسطينية" في نقطتين في مخيم عين الحلوة

علمت "النشرة"، أن "هيئة العمل المشترك الفلسطيني" في منطقة صيدا، عقدت اجتماعا هاما داخل مخيم عين الحلوة، بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والاسلامية، ومشاركة قائد القوة الأمنية المشتركة اللواء محمود العجوري، حيث جرى بحث الوضع الأمني في المخيم.
ووفق معلومات "النشرة"، فقد تقرر نشر عناصر من "القوة الأمنية المشتركة" في نقطتين داخل المخيم، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاحتكاك، الأولى في حي الطيرة – الشارع الفوقاني (قرب ال زيدان)، والثاني عند سنترال البراق – مفرق بستان القدس، وترك تحديد وقت الانتشار لقائد القوة اللواء العجوري الذي يتوقع ان يكون خلال 48 ساعة المقبلة.
واشارت المعلومات، انه جرى بحث موضوع إخلاء مدارس "الأونروا" وانتشار القوة في نقطتين اخرتين، وترك البحث لجلسة أخرى لمزيد من الدرس والتشاور.
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