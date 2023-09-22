"النشرة": نجاة عائلة من مخيم البرج الشمالي من الموت بعد انهيار أجزاء من سقف منزلها

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن نجاة عائلة من مخيم البرج الشمالي من الموت، بعد انهيار أجزاء من سقف منزلها حيث تواجد أفراد العائلة ومن بينهم طفل من ذوي الحاجات الخاصة، إلا أنّه لم يسجل سقوط أي جرحى".
ولفت إلى أنّ "العائلة ومنذ عشر سنوات تقدمت بطلب ترميم من خلال وكالة الاونروا، ولغاية الآن لم تتم الموافقة على الطلب".
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