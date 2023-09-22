سكاف: الزيارة التي قام بها لودريان إلى لبنان قد تكون الأخيرة ونحن نؤيد مبادرة بري

ذكر النائب غسان سكاف، أنّ هناك 3 مقاربات لانجاز الاستحقاق الرئاسي وهي بالاتفاق الخارجي، التقارب الداخلي الذي يؤدي إلى التسوية والأخيرة هي المقاربة الداخلية عبر النظام الديمقراطي، والمقاربة الداخلية عبر النظام الديمقراطي هي الأفضل، مع الأخذ بالاعتبار المقاربة الخارجية.

ولفت، في حديث لقناة "المنار"، إلى "أنني لا أعتقد أن هناك أي شخص يرفض مبدأ الحوار، وأنا قريب جدًا للمعارضة، أنا لا أرفض الحوار في المطلق، ونحن نؤيد ما بادر إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأنا دعوة بري إلى توجيه دعوة للنواب بشأن تاريخ جلسة الحوار وتاريخ جلسة انتخاب الرئيس، وبهذه الطريق يغيّر الأشخاص الذين يرفضون الحوار".

وأشار سكاف، إلى أنّ زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان السابقة قد تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أنّه قد يكون هناك دعم خارجي من أجل انتخاب قائد الجيش جوزاف عون، وما نعرفه أنه لا يوجد هناك أي فيتو من "حزب الله" حياله.