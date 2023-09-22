خواجة: مبادرة بري واضحة وحين ندخل إلى جلسات الانتخاب لن يكون هناك انسحاب

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، إلى أنّه "لا يوجد شخص انتخابه لرئاسة الجمهورية أمر محسوم"، مشيرًا إلى أنّ من حقنا أن نتمسك بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والكلمة سوف تكون للمجلس النيابي.
ولفت، في حديث لقناة "المنار"، إلى أنّ "مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري واضحة ولا تحتاج إلى شرح، وحين نذهب إلى جلسات انتخاب فسوف يكون بشكل حرّ"، مؤكدًا أنّه "حين ندخل إلى المجلس لا يوجد انسحاب".
وأوضح خواجة "أنني مع أي جهد خارجي، وأكون داعم، لكن أن يأتي أي شخص ويُملي عليّ من أختار، فهذا الأمر لا أريده"، معتبرًا أن الطائفية "هي البلاء الأعظم".
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