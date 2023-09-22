شارك رئيس بلديّة مجدل عنجر سعيد ياسين بفعاليات القمّة الدوليّة لرؤساء بلديّات مجموعة "Strong Cities"، على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويوك، وذلك بحضور رؤساء بلديات من سبعين مدينة حول العالم.
وقد عقد ياسين لقاءات مع عدد كبير من رؤساء البلديات العرب والأجانب، كما لبّى دعوة رئيس بلديّة نيويورك إريك آدامز للقاء في دارته على شرف المشاركين بالقمّة.
وكان المجتمعون قدّ وقّعوا إعلان نيويورك الذي يعتبر الأوّل من نوعه على مستوى البلديات في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية مجدل عنجر شارك في القمّة الدوليّة لرؤساء بلديّات مجموعة "Strong Cities" في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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