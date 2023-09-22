دعا سفير بريطانيا هاميش كاويل قادةَ لبنان إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرًا إلى أنّ لبنان بحاجة إلى 3 أمور ستساعد في حلحلة الأمور وكسر الجمود، وهي انتخاب الرئيس، إصلاحات اقتصادية واتفاقية مع البنك الدولي، والأهم حاليًا انتخاب الرئيس في أسرع وقت.
وأكّد، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، مؤكدا أنّ ملاحقةَ شركة "سافارو" قضائيًا في لندن يُحقق جزءاً من العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت، فيما يبقى الأهم تحقيق العدالة لهم في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا: ملاحقةَ شركة "سافارو" في لندن يُحقق جزءا من العدالة لضحايا انفجار المرفأ والأهم تحقيقها بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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