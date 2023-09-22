ذكر السفير الأميركي السابق في لبنان دايفيد ساترفيلد أنّ انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان "مشكلة لا تُحل عبر الولايات المتحدة الأميركية أو فرنسا أو أي دولة أجنبية"، مشيرًا إلى أنّ "المشكلة الأساسية غياب القرار اللبناني"، مؤكدًا أنّ على لبنان اتخاذ قراراته من أجل مؤسساته.
ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى "أننا نعلم العبء الذي سببه تفاقم النازحين السوريين على لبنان، لكن حلّه يكمن بإعادة الاستقرار والحرية في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر ساترفيلد: نعلم العبء الذي يسببه تفاقم النازحين على لبنان لكن الحل يكمن بإعادة الاستقرار والحرية إلى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.