شكرا لقرائتكم خبر عن خطف 35 شخصاً بينهم 24 طالبة بجامعة في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا- رويترز

قال شهود نيجيريون: إن مسلحين في نيجيريا حطموا الأبواب والنوافذ الزجاجية لمساكن طلاب إحدى الجامعات بولاية زامفارا وخطفوا 24 طالبة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في أحدث عملية اختطاف بالولاية. وذكر مسؤولون محليون، أن المسلحين وهم يقتادون الضحايا أسروا أيضاً فرد أمن و10 من عمال البناء كانوا نائمين في ملجأ مؤقت عند بوابة جامعة جوساو الاتحادية.

وقال الطالب حسيني أبو بكر الذي يعيش في سكن قريب: «وصل قطاع الطرق المسلحون على دراجات نارية وبدأوا في إطلاق النار بشكل متقطع، فاستيقظت في ذلك الوقت. وذهبوا إلى مساكن الفتيات بالقرب من الحرم الجامعي وحطموا النوافذ والأبواب وصاحوا في الطالبات طالبين منهن الخروج».

وذكر أبو بكر أنهم اقتادوا الطالبات عبر منطقة أحراش خلف الحرم الجامعي الذي لا تحيط به أسوار.

وانتشرت العصابات المسلحة في شمال غربي البلاد في السنوات الأخيرة وقامت بعمليات خطف للحصول على فدية، ونهبت مجتمعات محلية ودمرتها، وقتلت مدنيين. ولم تحقق محاولات قوات الأمن لوقف نشاط هذه العصابات نجاحاً يذكر. وزامفارا واحدة من الولايات التي تتفشى فيها جرائم الاختطاف.

وقال متحدث باسم حاكم الولاية: إن مسلحين خطفوا 35 شخصاَ من جامعة في أول عملية خطف كبيرة للطلاب هذا العام.

وتبعد الجامعة 20 كيلومتراً عن عاصمة ولاية زامفارا. وقال المتحدث باسم الجامعة: إن قوات الأمن أنقذت ست طالبات.