شكرا لقرائتكم تفتيش "كهف" وشقق بتركيا وتوقيف 10 أشخاص لصلتهم بداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص، يعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش، وإن خمسة منهم وضعوا رهن الاحتجاز.

وأضاف يرلي قايا أن جهاز المخابرات التركي "إم. آي. تي" وقوات من الشرطة ومكافحة الإرهاب نفذت عملية في مدينة إزمير الساحلية غرب البلاد، بعد أن أظهرت معلومات أن المشتبه بهم أخفوا بعض الإمدادات في المدينة.

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وأوضح أن السلطات عثرت على مواد هلامية متفجرة ومواد تستخدم في صنع المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر مخبأة في منطقة بورنوفا الجبلية بإزمير.

وقال الوزير عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "نتيجة للعملية، أُلقي القبض على 10 أشخاص مشتبه بهم، احتجز خمسة منهم وصدرت أحكام بالرقابة القضائية على خمسة آخرين".

وبموجب أحكام الرقابة القضائية، يجوز للمشتبه بهم مغادرة مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة لكن تفرض عليهم شروط وضوابط معينة.

وأظهرت لقطات من العملية نشرها يرلي قايا على منصة إكس عدداً من سيارات الشرطة في منطقة جبلية، بينما كان رجال الأمن يبحثون داخل كهف صغير عن المواد المخبأة. كما أظهرت اللقطات تفتيش منزل والقبض على المشتبه بهم.

وشن تنظيم داعش هجمات كثيرة في أنحاء تركيا، منها الهجوم على مطعم في إسطنبول في الأول من يناير 2017، مما أدى لمقتل 39 شخصاً. ونفذت الشرطة التركية عدة عمليات استهدفت المتطرفين.