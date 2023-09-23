بيربوك: روسيا معزولة في عمومية الأمم المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا معزولة داخل الأمم المتحدة، بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت بيربوك في نيويورك، مع ختام مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: «موسكو تلقت انتقادات واضحة في الجمعية العامة ومجلس الأمن، لانتهاكها المستمر ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت بيربوك: «لقد كانت روسيا معزولة»، مشيرة إلى أن روسيا «واجهت رياحا معاكسة قوية من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، عندما حاولت التشكيك في بيانات مهمة بشأن التنمية المستدامة والصحة العالمية».

وشاركت بيربوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبينما أنهى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثاته في الأمم المتحدة وعاد إلى برلين، بقيت بيربوك يوما إضافيا.