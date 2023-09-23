الجيش الباكستاني يقتل 8 متشددين على الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل جنود باكستانيون 8 متشددين على الأقل، في عمليات في المناطق الشمالية الغربية، بعد أسابيع من هجمات قاتلة عبر الحدود، شنتها ميليشيات.

وذكر الجيش في بيان أنه تم اعتقال 5 مسلحين آخرين، في عمليات وقعت في مناطق متاخمة لحدود البلاد مع أفغانستان، وتم تنفيذ الغارات في منطقتي «وزيرستان» و»بانو»، وهما منطقتان كانتا تحت سيطرة المسلحين المرتبطين بشبكة القاعدة وطالبان سابقا.

وتأتي العملية بعد أسابيع من شن العشرات من المسلحين من حركة طالبان» الباكستانية هجمات ضد حراس الحدود الباكستانية، من مخابئهم في أفغانستان.

وكانت حركة «طالبان الباكستانية، التي تختلف عن نظيرتها الأفغانية، رغم أن الحركتين لديهما التفسير المتشدد نفسه، قتلت حوالي 80 ألف باكستاني، منذ عقود من العنف.