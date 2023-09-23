شكرا لقرائتكم خبر الجزائر تحذر من تحول منطقة الساحل إلى بؤرة للإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حـذر وزيـر الخارجيـة الجزائـري أحمد عطاف من تفاقـم التهديـدات الارهابية فـي القـارة الافريقية، خاصة في منطقة السـاحل، جـراء انتشـار المجموعات الارهابية وهشاشـة الاوضاع الاقتصادية بهـا. وقـال عطـاف فـي كلمـة ألقاهـا خلال الاجتماع الـوزاري الافريقي بمدينـة نيويورك: إن الارهاب أصبـح الاول والرئيـس للسـلم والامن في أفريقيا، خاصـة في منطقة السـاحل، التي سجلت أكبر عـدد مـن الضحايـا خلال العـام الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تحذر من تحول منطقة الساحل إلى بؤرة للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.