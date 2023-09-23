شكرا لقرائتكم خبر «الخنساء» تشهد أول لقاء للرئيس السوري بالصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قام الرئيس السوري بشار الاسد بأول زيارة للصين منذ نحو 20 عاما وفيها التقى نظيره الصيني ومنها أعلن عن شراكة استراتيجية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شـينخوا، أن الرئيس الصيني شـي جيـن بينـغ التقـى نظيره السـوري بشـار الاسد في هانغتشـو، المدينة الملقبـة في كتـب الرحلات العربية بـالخنساء.

وبدأ الرئيس السوري الخميس، أول زيارة رسـمية للصين منذ حوالي 2 عامـا، على أمل الارتقاء في العالقات الثنائية إلى مسـتوى جديـد، وفقا لبكيـن، كما سـيحضر حفـل افتتاح دورة الالعاب الاسيوية الــ19 في هانغجو اليوم السـبت.

وفي السـياق، ذكرت وسائل إعالم رسمية أن شي والاسد التقيا بالمدينة الواقعـة في شـرق الصيـن بعد ظهر أمس.

ووفـق وكالـة الانباء السـورية الرسـمية، جرى بحضور الرئيسـين توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي السـوري الصينـي.