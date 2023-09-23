شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 482 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن كندا ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي (482 مليون دولار أمريكي).

وبين أن تلك المساعدات ستكون على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك في كلمة أمام البرلمان الكندي خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مساعدات كندا العسكرية لأوكرانيا

كان الجيش الأوكراني، أعلن في وقت سابق إن قواته قصفت "بنجاح" مقر البحرية الروسية في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول بالقرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن جنديا فقد بعد الهجوم وإن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ.

إمداد أوكرانيا بطائرات إف-16

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الخميس، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.

وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز إف-16 بأخرى من طراز إف-35.

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع إن طائرات إف-16 قديمة جدا بحيث لا يمكن لأوكرانيا استخدامها في المعركة، غير أن دي كرو قال إنها قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في تدريب الطيارين.