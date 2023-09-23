شكرا لقرائتكم خبر عن 51.5 مليون دولار.. أستراليا تضبط 200 كلجم من الكوكايين بجسم سفينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت الشرطة الأسترالية اليوم السبت إنها ضبطت 200 كيلوجرام من الكوكايين كانت مخبأة في جسم سفينة شحن، رست في ملبورن بعد تحركها من الأرجنتين عبر نيوزيلندا.

وأوضحت الشرطة الاتحادية الأسترالية، إن كمية الكوكايين التي جرى ضبطها وتبلغ نحو 200 كيلوجرام.

قضايا ضبط المخدرات في أستراليا

وذكرت أن قيمتها السوقية تبلغ نحو 80 مليون دولار أسترالي (51.5 مليون دولار أمريكي)، مبينة أنه جرى إطلاق تحقيق لتحديد مصدر المخدرات ووجهتها.

وأوضح قائد الشرطة ريتشارد تشين "طريقة إخفاء (الكوكايين) ليست جديدة.

وبين أن "عملية الضبط مثال جديد على أن أجهزة إنفاذ القانون لا تزال متقدمة خطوة على المجرمين الذين يحاولون جلب مخدرات غير شرعية مضرة إلى داخل بلادنا وداخل مجتمعنا".