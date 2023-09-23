وزير خارجية هنغاريا: لا حاجة لعقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أنه لا توجد هناك حاجة إلى عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
ولفت سيارتو في حديث لوكالة "تاس" الروسية الى انه "للأسف لم يكن هناك بعد أي تقييم أو تحليل مهني للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن مناقشة العقوبات الجديدة تتسم دائما "بطابع عاطفي وسياسي وايديولوجي، وإذا نظرنا إلى العقوبات من وجهة النظر البراغماتية، فسنرى أنها تلحق أضرارا أكثر بأوروبا مما تسببه لروسيا".
وأكد: "نعتقد أنه لا نحتاج إلى حزم جديدة من العقوبات. ونأمل في أننا سنتمكن من العودة إلى التعاون المتحضر بين الشرق والغرب، لأن ذلك ينسجم مع مصالحنا".
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