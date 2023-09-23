السوداني: العراق يرفض التدخل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة كانت

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن على الدول احترام سيادة بلاده، مشددا أن العراق يؤكد التزامه بمبادئ القانون الدولي ويرفض التدخل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة كانت.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "في الوقت الذي يلزم فيه دستورنا ألا يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، نطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، ونحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات المناسبة، على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا".

وأكد السوداني، أن "العراق يمد يده لجميع دول الجوار لتحقيق رفاهية شعوب المنطقة وهو يعمل على أن يكون جزءا من الحل في مشاكل المنطقة"، مشيرا إلى أن "الوقت حان ليأخذ العراق مكانه الطبيعي بعد نجاحه في محاربة الإرهاب".

ودعا السوداني حكومات المنطقة للتنسيق لمواجهة آفة المخدرات بعد أن تبنت الحكومة العراقية استراتيجية وطنية لمكافحتها، مضيفا: "ولا تخفى عليكم العلاقة بين الإرهاب والمخدرات".