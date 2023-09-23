شكرا لقرائتكم خبر عن زكى القاضى: الحوار الوطنى شكل فرصة عظيمة لتحفيز الجميع للمشاركة فى الحياة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن منصة الحوار كانت فرصة عظيمة لتحفيز القوى الفاعلة في المجتمع للمشاركة في الحياة العامة المصرية، والذي اتضحت نتائجه في التفاعل الكبير والإيجابي من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع توصيات المرحلة الأولى والتي كانت متجاوبة مع كافة التوصيات التي خرجت من الحوار الوطنى، كما أنه استطاع حشد القوى السياسية للتشاور والتحاور في القضايا التي يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة.

وتابع "نحن ننتظر استكمال الحوار الوطني بعد الاستحقاق الدستوري المهم ونحن ندعم بكل قوة المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن المرشح الذي يريد انتخابه المواطنين والنزول للانتخابات بقوة لاختيار من يمثل الشعب في الفترة المقبلة".

وأضاف أن الحوار الوطني تمكن من مناقشة قضايا وطنية الشائكة كان من المفترض الحديث فيها في الفترة الماضية حتى جاءت دعوة الرئيس السيسى لحشد القوى السياسية نحوها، واستطاعت إدارة الحوار الوطني الاستماع للآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار للوصول إلى توصيات بشأنها، متوقعا أن تكون المرحلة الثانية أكثر زخما بعد الانتخابات وسيكون الحاضرين فيها أكثر خبرة وثراء.

وأكد تقدير الحوار الوطني لدور الهيئة الوطنية للانتخابات وما ستقوم به من أجل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وندعو الجميع للمشاركة وضرورة النزول بالتفاعل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة لأن الوطن بالمصريين ويستكمل قدراته ومساره بهم، وبالتالي نحن أمام مرحلة آخرى من التاريخ المصري لابد وأن يكون فيها مشاركة إيجابية من المواطنين.