وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو

توفي الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو أمس، عن عمر ناهز 98 عاما، في أحد مستشفيات روما.
وشغل الشيوعي السابق رئاسة إيطاليا لأكثر من ثماني سنوات ونصف السنة بين عامي 2006 و2015، وهي أطول فترة رئاسية.
وتقدم البابا فرنسيس بالتعزية من زوجة نابوليتانو، مشيرا الى انه "أذكر بامتنان اللقاءات الشخصية معه، وخلالها قدرت إنسانيته وبصيرته في اتخاذ القرارات باستقامة، خاصة في أوقات حساسة في تاريخ البلاد".
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