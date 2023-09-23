شكرا لقرائتكم تحذير روسي من هجوم صاروخي أوكراني على مدينة سيفاستوبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت سلطات سيفاستوبول الروسية، صباح اليوم السبت، من خطر هجوم صاروخي على المدينة، وذلك حسبما أعلن حاكم المدينة، ميخائيل رازفوجاييف.

وقال رازفوجاييف عبر قناته على "تليغرام": "خطر صاروخي! أغلقوا النوافذ بإحكام ولا تقتربوا منها".

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وطلب الحاكم من السكان المتواجدين داخل السيارات ووسائل النقل العام، بمغادرة المركبات، داعيا إلى استخدام الطوابق السفلية للمباني المجاورة أو الهياكل ذات الاستخدام المزدوج، مثل الممرات تحت الأرض والأنفاق، للاحتماء، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.

هذا وأعلن رازفوجاييف، في وقت سابق من اليوم السبت، عن سقوط شظايا صواريخ عند المرسى في منطقة سوخارنايا بالكا بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وشنت القوات الأوكرانية، أمس الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، حيث تضررت نوافذ عشرات المنازل، ولم يصب أي من المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 5 صواريخ خلال الهجوم على المدينة، ونتيجة للهجوم، تم فقدان أحد الجنود.