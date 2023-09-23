شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 وإصابة 100 شخص في انفجار مصنع بتايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار بمصنع في جنوب تايوان، حسبما ذكرت السلطات اليوم السبت.

ووقع الحادث في وقت متأخر من يوم الجمعة، في مصنع لكرات الجولف في مقاطعة "بينجتونج"، وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ طوال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، حسبما قالت وكالة الأنباء المركزية.

مكافحة الحريق

لا يزال رجال الإنقاذ يكافحون النيران حتى صباح اليوم، فيما لا يزال خمسة أشخاص على الأقل محاصرين في مكان الانفجار.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الانفجار تسبب في انهيار جزء من مبنى المصنع، ما أدى إلى محاصرة العديد من الأفراد تحت الأنقاض، ويتلقى عشرات المصابين العلاج في المستشفى، فيما يرجح زيادة عدد القتلى.