الرئيس الإيراني يهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني السعودي

هنأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في رسائل منفصلة، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت عن السفارة الإيرانية لدى السعودية، إعلانها أن رئيسي أبرق إلى الملك السعودي وولي عهده مهنئا باليوم الوطني.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية هنأت السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني للمملكة، معتبرة أن تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين في إطار سياسة الجوار والتعاون الإقليمي يوفر فرصا قيمة وواعدة لتحقيق المزيد من الازدهار.
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